Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне атаковали Запорожье ракетами: попали в дом, школу и объекты инфраструктуры

Елена РощинаПятница, 21 октября 2022, 09:00
Последствия обстрела Запорожья, фото из Телеграмм Александра Старуха

Утром 21 октября российские захватчики атаковали ракетами город Запорожье, есть повреждения объектов инфраструктуры, дома и школы, известно о трех раненых.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Детали: В 08:26 в Запорожской области был отбой тревоги, но в 08:37 ее объявили снова. 

В 08:38 Александр Старух сообщил, что "враг атакует ракетами областной центр". 

Позже он уточнил, что враг атаковал город Запорожье ракетами С-300. 

Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры.

По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых. Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.

Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла.

Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории.

Существует вероятность повторных атак.

Глава ОВА также предупредил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.

"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", – подчеркнул он.

УП, дополнено
Темы: Запорожьевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW

Небензя сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением Кислицы

Полиция выписала штрафы гонщикам из расследования УП и пресекла их сборы

обновленоВ Белгородской области из-за обстрела повреждена подстанция, есть перебои со светом и водой

Россия искусственно создала очередь из 150 судов в рамках зерновой инициативы – Зеленский

Россия прекратила деятельность "органов власти" в Бериславе – Генштаб

Все новости...
Отсрочка не помогла: сотрудник российского банка погиб через 2 дня после того, как оказался на фронте
Антоновский мост и переправа россиян в Херсоне подверглись удару – медиа
Гайдай назвал самое горячее направление Луганщины
IRIS-T прошла боевое крещение и показала себя чрезвычайно – Воздушные силы
Последние новости
05:18
ВСУ ударили по скоплениям врага и системам ПВО оккупантов – ОК "Юг"
04:47
Россияне хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину – ISW
04:18
Враг атаковал Черкасскую область – глава ОГА
03:52
За убийства украинцев "Иран и Россия будут привлечены к ответственности" – МИД Канады
02:56
фотоCNN: Maxar показал укрепления "вагнеровцев" возле Горского
02:12
Небензя сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением Кислицы
01:42
Латвийская православная церковь просит у РПЦ об автокефалии
00:58
"Европа стоит вместе!" – Шольц о поддержке Украины
00:14
Россияне обстреляли две общины Сумщины из минометов и стрелкового оружия
23:50
В Молдове опровергают подготовку к "военным действиям" в Приднестровье
Все новости...