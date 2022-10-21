Россияне атаковали Запорожье ракетами: попали в дом, школу и объекты инфраструктуры

Утром 21 октября российские захватчики атаковали ракетами город Запорожье, есть повреждения объектов инфраструктуры, дома и школы, известно о трех раненых.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев

Детали: В 08:26 в Запорожской области был отбой тревоги, но в 08:37 ее объявили снова.

В 08:38 Александр Старух сообщил, что "враг атакует ракетами областной центр".

Позже он уточнил, что враг атаковал город Запорожье ракетами С-300.

Разрушениям подверглись жилой дом и объекты инфраструктуры.

По предварительной информации, погибших нет. Есть трое раненых. Данные уточняются.

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В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы.

Также оккупанты попали в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла.

Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории.

Существует вероятность повторных атак.

Глава ОВА также предупредил, что в результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет.

"Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны", – подчеркнул он.