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Группа Ермака-Макфола предлагает демократическим странам список россиян для санкций

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 19:02
Группа Ермака-Макфола предлагает демократическим странам список россиян для санкций
Андрей Ермак, фото Эльдара Сарахмана, УП

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России, которую возглавляют руководитель ОП Андрей Ермак и экс-советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Макфол, подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций в отношении российских пропагандистов, лидеров мнений и артистов.

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "Международная рабочая группа рекомендует демократическим странам во всем мире включить в свои санкционные списки тех лиц, которые пока избежали этого".

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Детали: Документ содержит базовый перечень российских пропагандистов, лидеров мнений, артистов, которые генерируют и распространяют нарративы кремлевской пропаганды, ложь о войне России против Украины. Отмечается, что этот список будет дополняться.

Пропагандисты разделены на две большие группы: те, кто генерирует идеи для пропаганды (идеологи, эксперты, ученые), и те, кто распространяет эти идеи (журналисты, артисты и звезды).

В сообщении отмечается, что одиозные аналитические центры (такие как Международный дискуссионный клуб "Валдай", "Изборский клуб", Совет по внешней и оборонной политике, Российский совет по международным делам (РСМД) и Российский институт стратегических исследований (РИСИ)) имеют тесные связи с чиновниками, поддерживают действия власти, нарабатывают пропагандистские нарративы.

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Среди тех, кто вовлечен в распространение информации в поддержку войны с Украиной, - не только журналисты или эксперты, но и те, кто является "солдатами" в этой гибридной войне.

В пресс-службе отметили, что многие из включенных в список артистов с начала полномасштабного вторжения посетили временно оккупированные территории Украины, выступили на концертах в поддержку России или публично поддержали режим президента РФ и его войну. Их деятельность не связана с журналистикой, свободой выражения мнения или наукой, однако целенаправленно помогает усилиям военно-политического руководства России в Украине.

В то же время, подчеркивается в сообщении, большинство из них проводят свои отпуска за рубежом, многие являются владельцами дорогой недвижимости в Европе и США.

В списке людей, в отношении которых предлагается ввести санкции - 166 человек. Некоторые из них уже находятся под санкциями в Украине и в других странах.

Темы: санкцииАндрей ЕрмакРосcия
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