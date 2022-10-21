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Група Єрмака-Макфола пропонує демократичним країнам список росіян для санкцій

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 19:02
Група Єрмака-Макфола пропонує демократичним країнам список росіян для санкцій
Андрій Єрмак, фото Ельдара Сарахмана, УП

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник ОП Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань нацбезпеки Майкл Макфол, підготувала Дорожню карту індивідуальних санкцій щодо російських пропагандистів, лідерів думок та артистів.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "Міжнародна робоча група рекомендує демократичним країнам у всьому світі включити до своїх санкційних списків тих осіб, які поки уникнули цього".

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Деталі: Документ містить базовий перелік російських пропагандистів, лідерів думок, артистів, які генерують і поширюють наративи кремлівської пропаганди, брехню щодо війни Росії проти України. Зазначається, що цей список доповнюватиметься.

Пропагандисти розділені на дві великі групи: ті, хто генерує ідеї для пропаганди (ідеологи, експерти, науковці), і ті, хто поширює ці ідеї (журналісти, артисти та зірки).

У повідомленні зазначається, що одіозні аналітичні центри (як-от Міжнародний дискусійний клуб "Валдай", "Ізборський клуб", Рада із зовнішньої та оборонної політики, Російська рада з міжнародних справ (РРМС) і Російський інститут стратегічних досліджень (РІСД)) мають тісні зв’язки з високопосадовцями, підтримують дії влади, напрацьовують пропагандистські наративи.

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Серед тих, хто залучений до поширення інформації на підтримку війни з Україною, – не лише журналісти чи експерти, а й ті, хто є "солдатами" в цій гібридній війні.

У пресслужбі наголосили, що багато з включених до списку артистів з початку повномасштабного вторгнення відвідали тимчасово окуповані території України, виступили на концертах на підтримку Росії чи публічно підтримали режим президента РФ та його війну. Їхня діяльність не пов’язана із журналістикою, свободою висловлення думки чи наукою, проте цілеспрямовано допомагає зусиллям військово-політичного керівництва Росії в Україні.

Водночас, підкреслюється в повідомленні, більшість із них проводять свої відпустки за кордоном, багато хто є власником дорогої нерухомості у Європі та США.

У списку, щодо яких пропонується ввести санкції – 166 осіб. Деякі з них уже перебувають під санкціями в Україні та в інших країнах.

Теми: санкціїАндрій ЄрмакРосія
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