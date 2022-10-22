Небензя сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением Кислицы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что покидает зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы.

Источник: Укринформ

Прямая речь Кислицы: "Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения - это громоздил ложь за ложью. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую заказал его хозяин в феврале".

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Детали: Кислица, реагируя на бегство Небензи, выразил надежду, что вскоре России вообще не будет в Совете Безопасности ООН, где она незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа.

При этом он процитировал российского постпреда, который уверял, что "целью специальной военной операции России не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению" и что она "не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру".

Постпред Украины рассказал членам Совбеза, что в результате целенаправленных атак со стороны России, начиная с 24 февраля, украинские правоохранительные органы зафиксировали повреждение или разрушение 51 412 объектов гражданской инфраструктуры.

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С 10 октября произошло около 300 ракетных нападений и атак беспилотников на объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Николаевской, Донецкой областях, отметил Кислица.

Повреждены или разрушены почти 40% энергетических объектов Украины, добавил он. По его словам, электростанции, центральные тепловые пункты, трансформаторы, нефтехранилища, распределительные устройства, воздушные линии электропередач и другое энергетическое оборудование по всей территории страны находятся под российскими обстрелами почти ежедневно.

Кислица назвал эти действия кремлевского режима терроризмом, что следует из резолюции, принятой в 2017 году о защите критической инфраструктуры от террористических атак.

"Это попытка подорвать нашу решимость бороться. И россия терпит неудачу в этой попытке. Страх перед неизбежным провалом доминирует в умах Путина и его приспешников, - сказал он. - Каждое звено этого режима пропитано кровью и пронизано преступностью".

Поэтому неудивительно, что Путин избрал новым командующим своей армии в Украине лицо, которое имело судимость и "известно своей кровожадной и преступной сущностью (Сергей Суровикин - ред.)".

Кислица также проинформировал членов Совбеза о том, что российские террористы сознательно готовят почву для масштабной катастрофы на юге Украины, заминировав плотину и агрегаты Каховской ГЭС.

По его словам, взрыв на ГЭС может привести к разрушению системы водоснабжения значительной части юга Украины, а также оставить Запорожскую АЭС без воды для охлаждения.

Чтобы не допустить этой или иной катастрофы, мир должен реагировать превентивно, подчеркнул Кислица.