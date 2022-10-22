Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во многих областях Украины слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 09:12
Во многих областях Украины слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО
скриншот

После объявленной воздушной тревоги во многих областях слышны взрывы.

Источник: главы ОВА

Детали: В частности, речь идет о Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областях.

Реклама:

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.

Сообщается, что есть проблемы со светом и водоснабжением.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Хмельницкий остался без света и может остаться без воды - горсовет
"Укрэнерго" ограничило энергоснабжение в Киеве и центральной части страны
Над Николаевщиной ночью сбили десять "Шахедов"
Британская разведка: использование барж в Херсоне даст РФ логистические преимущества
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: