Во многих областях Украины слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО
Суббота, 22 октября 2022, 09:12
После объявленной воздушной тревоги во многих областях слышны взрывы.
Источник: главы ОВА
Детали: В частности, речь идет о Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областях.
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Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.
Сообщается, что есть проблемы со светом и водоснабжением.