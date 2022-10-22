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Во многих областях Украины слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО

Станислав ПогориловСуббота, 22 октября 2022, 09:12
скриншот

После объявленной воздушной тревоги во многих областях слышны взрывы.

Источник: главы ОВА

Детали: В частности, речь идет о Ровенской, Киевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой областях.

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщил, что в области работает ПВО, и призвал жителей находиться в укрытиях.

Сообщается, что есть проблемы со светом и водоснабжением.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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