Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы сбили второй за день ударный вертолет россиян

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 22:09

Зенитные подразделения Воздушных сил сбили второй за сутки российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: Воздушные силы ВС Украины

Дословно: "22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52".

Что предшествовало: Около 12:00 часов субботы в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойнаавиа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Иркутске на дом упал истребитель "Су-30", пилоты погибли

Иранские инструкторы в Беларуси помогают запускать дроны по Украине – Сопротивление

РФ готовит глубокую оборону за линией фронта, чтобы сдержать контрнаступления – британская разведка

Двигатели "Мотор Сич" обнаружены в сбитых вертолетах РФ, Богуслаев получил подозрение - СБУ

Bloomberg: Формируется "теневой флот" из нефтяных танкеров для обслуживания России

В Перми вспыхнул пожар на заводе, где делают заряды к "Градам" и "Смерчам" — росСМИ

Все новости...
Вооруженные силы
Зеленский: ВСУ ежедневно продвигаются вперед, их не остановят удары по инфраструктуре
ВСУ отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов – сводка
ВСУ ударили по скоплениям врага и системам ПВО оккупантов – ОК "Юг"
Последние новости
18:09
Израильский суд разрешил морское соглашение о границе с Ливаном
18:00
фотоОккупанты заявили о взрыве в Херсоне, могло быть покушение на коллаборанта
17:30
Киевляне не экономят электроэнергию, несмотря на нашу просьбу - заместитель Кличко
17:26
Шойгу впервые позвонил Уоллесу и тоже рассказал о "грязной бомбе" Украины
17:24
Чехия хочет отсудить у "Газпрома" компенсацию за перебои в поставках газа
17:09
видеоРоссийский пропагандист предложил убивать украинских детей, Кулеба призывает запретить RT
17:09
фото Мэр Николаева показал последствия российских ударов: повреждены 5 многоэтажек
16:48
Орбан снова набросился на ЕС и обвинил Запад в предательстве во время протестов 1956 года
16:44
Украина потеряла 90% ветровой энергетики – Галущенко
16:32
Новый премьер Италии готовит встречу с руководителями институтов ЕС и генсеком НАТО – СМИ
Все новости...