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Воздушные силы сбили второй за день ударный вертолет россиян

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 22:09
Воздушные силы сбили второй за день ударный вертолет россиян

Зенитные подразделения Воздушных сил сбили второй за сутки российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: Воздушные силы ВС Украины

Дословно: "22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52".

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Что предшествовало: Около 12:00 часов субботы в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.

Темы: Вооруженные силывойнаавиа
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