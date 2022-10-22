Воздушные силы сбили второй за день ударный вертолет россиян

Зенитные подразделения Воздушных сил сбили второй за сутки российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: Воздушные силы ВС Украины

Дословно: "22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52".

Что предшествовало: Около 12:00 часов субботы в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" был сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52.