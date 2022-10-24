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Херсонщина: ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию — Командование

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 02:05
ФОТО: MIL.IN.UA

ВСУ на Херсонщине уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 рашистов. Также радиолокационной станции "Зоопарк-1" наши бойцы укоротили жизнь на Херсонщине".

Детали:  Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач за день.

Отмечается, что в течение дня враг 6 раз атаковал авиацией наши позиции и освобожденные в октябре населенные пункты Бериславского района.

Темы: Росcиявойна
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