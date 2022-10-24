Херсонщина: ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию — Командование

ВСУ на Херсонщине уничтожили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк-1".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 рашистов. Также радиолокационной станции "Зоопарк-1" наши бойцы укоротили жизнь на Херсонщине".

Детали: Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач за день.

Отмечается, что в течение дня враг 6 раз атаковал авиацией наши позиции и освобожденные в октябре населенные пункты Бериславского района.