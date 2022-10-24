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Херсонщина: ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію — Командування

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 02:05
ФОТО: MIL.IN.UA

ЗСУ на Херсонщині знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції "Зоопарк-1" наші бійці вкоротили віку на Херсонщині".

Деталі:  Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.

Зазначається, що протягом дня ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції і звільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.

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Теми: Росіявійна
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