Херсонщина: ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію — Командування
Понеділок, 24 жовтня 2022, 02:05
ЗСУ на Херсонщині знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції "Зоопарк-1" наші бійці вкоротили віку на Херсонщині".
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Деталі: Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.
Зазначається, що протягом дня ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції і звільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.