Кислица ответил Макрону: Никто не манипулирует РПЦ, это часть преступного режима

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на высказывания французского президента Эммануэля Макрона относительно того, что Русская православная церковь позволяет государству манипулировать собой.

Об этом Кислица написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Макрон, выступая с речью на международной конференции, заявил, что Русская православная церковь позволяет властям страны манипулировать собой для оправдания войны в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению.

Кислица не согласился с оценкой Макрона.

"Важная вещь - ею (РПЦ. - Ред.) никто не манипулирует, она - составляющая преступного режима", - отметил украинский дипломат.

“.@EmmanuelMacron said Russian Orthodox Church was allowing itself to be manipulated to justify war in Ukraine & urged it to resist such pressure”@Reuters reports. An important thing-not manipulated but is a part & parcel of criminal regime https://t.co/Z5GLjez4tW