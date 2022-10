Кислиця відповів Макрону: Ніхто не маніпулює РПЦ, це частина злочинного режиму

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на висловлювання французького президента Еммануеля Макрона стосовно того, що Російська православна церква дозволяє державі маніпулювати собою.

Про це Кислиця написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Макрон, виступаючи з промовою на міжнародній конференції, заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Кислиця не погодився з оцінкою Макрона.

"Важлива річ – нею (РПЦ. - Ред.) ніхто не маніпулює, вона є складовою злочинного режиму", – відзначив український дипломат.

