Кислиця відповів Макрону: Ніхто не маніпулює РПЦ, це частина злочинного режиму
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на висловлювання французького президента Еммануеля Макрона стосовно того, що Російська православна церква дозволяє державі маніпулювати собою.
Про це Кислиця написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
Макрон, виступаючи з промовою на міжнародній конференції, заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.
Кислиця не погодився з оцінкою Макрона.
"Важлива річ – нею (РПЦ. - Ред.) ніхто не маніпулює, вона є складовою злочинного режиму", – відзначив український дипломат.
“.@EmmanuelMacron said Russian Orthodox Church was allowing itself to be manipulated to justify war in Ukraine & urged it to resist such pressure”@Reuters reports. An important thing-not manipulated but is a part & parcel of criminal regime https://t.co/Z5GLjez4tW— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 24, 2022
Нагадаємо, Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.