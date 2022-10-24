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Кислиця відповів Макрону: Ніхто не маніпулює РПЦ, це частина злочинного режиму

"Європейська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 17:29

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відреагував на висловлювання французького президента Еммануеля Макрона стосовно того, що Російська православна церква дозволяє державі маніпулювати собою.

Про це Кислиця написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Макрон, виступаючи з промовою на міжнародній конференції, заявив, що Російська православна церква дозволяє владі країни маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

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Кислиця не погодився з оцінкою Макрона.

"Важлива річ – нею (РПЦ. - Ред.) ніхто не маніпулює, вона є складовою злочинного режиму", – відзначив український дипломат.

Нагадаємо, Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.

Теми: МакронООНцеркваУкраїна
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