Россияне наступают на двух направлениях и готовят оборонительные позиции на Херсонщине – Генштаб

Российские войска нанесли 15 ударов ракетами по территории Украины за сутки, ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, минируя береговую линию.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 вторника 25 октября

Дословно: "Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищеевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилью гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВИДЕО ДНЯ

Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры нашего государства с территории республики Беларусь, включая задействование ударных БпЛА иранского производства.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелечья, Хатнее и Чугуновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестовое, Заречное, Терны, Торское и Ямполовка в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Красное и Щербаки Запорожской области.

На Южнобугском направлении подверглись огневому поражению районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Сухой Ставок и Терновые Поды.

По имеющейся информации, противник обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе населенного пункта Горностаевка, инженерно-саперные подразделения российских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега.

Продолжаются мероприятия по эвакуации местных жителей из временно занятого Херсона. Из правобережной части города, в населенные пункты Геническ и Скадовск, вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Похищено оборудование Интернет-провайдеров. Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал.

Прекращено финансирование школ и обеспечение питанием детей в школах. Возросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства.

В населенный пункт Львов, на замену эвакуированным коллаборационистам, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.

По уточненной информации, за последние дни подтверждено уничтожение пяти единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.

Авиация Сил обороны, в течение минувших суток, нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и позиций 9 зенитных ракетных комплексов врага. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, 2 БпЛА "Орлан-10" и БпЛА "Shahed-131" противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и 2 других важных объекта противника.