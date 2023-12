Кулеба и Блинкен обсудили помощь Украине в сфере безопасности и российский фейк о "грязной бомбе"

Главы внешнеполитических ведомств Украины и США обсудили вопросы военной поддержки Украины и ядерный шантаж России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Подробная и откровенная дискуссия с госсекретарем Блинкеном о путях прекращения ядерного шантажа России. Благодарен за подтверждение неизменной поддержки США при любых обстоятельствах. Евроатлантическая солидарность с Украиной является чрезвычайно важной. Мы также сосредоточились на поставках средств противовоздушной обороны и боеприпасов", - написал Дмитрий Кулеба в Twitter после разговора.

Реклама:

Detailed and candid discussion with @SecBlinken on ways to end Russia’s nuclear blackmail. Grateful for affirming the unfaltering U.S. support whatever circumstances are. Euro-Atlantic solidarity with Ukraine is essential. We also focused on deliveries of air defense and ammo.