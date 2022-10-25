Кулеба и Блинкен обсудили помощь Украине в сфере безопасности и российский фейк о "грязной бомбе"

Главы внешнеполитических ведомств Украины и США обсудили вопросы военной поддержки Украины и ядерный шантаж России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Подробная и откровенная дискуссия с госсекретарем Блинкеном о путях прекращения ядерного шантажа России. Благодарен за подтверждение неизменной поддержки США при любых обстоятельствах. Евроатлантическая солидарность с Украиной является чрезвычайно важной. Мы также сосредоточились на поставках средств противовоздушной обороны и боеприпасов", - написал Дмитрий Кулеба в Twitter после разговора.

Detailed and candid discussion with @SecBlinken on ways to end Russia’s nuclear blackmail. Grateful for affirming the unfaltering U.S. support whatever circumstances are. Euro-Atlantic solidarity with Ukraine is essential. We also focused on deliveries of air defense and ammo. October 24, 2022

В свою очередь в Госдепе сообщили, что во время разговора Блинкен подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США перед лицом продолжающейся российской агрессии, зверств и риторики вокруг так называемых "грязных бомб" в Украине.

"Он отметил нашу преданность работе с союзниками и партнерами с целью продолжения удовлетворения потребностей Украины в безопасности помощи на поле боя", - говорится в сообщении Госдепа

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Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".