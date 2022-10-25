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Кулеба і Блінкен обговорили безпекову допомогу Україні і російський фейк про "брудну бомбу"

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 08:58

Глави зовнішньополітичних відомств України і США обговорили питання військової підтримки України і ядерний шантаж Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Детальна та відверта дискусія з держсекретарем Блінкеном щодо шляхів припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США за будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною є надзвичайно важливою. Ми також зосередилися на поставках засобів протиповітряної оборони та боєприпасів" - написав Дмитро Кулеба у Twitter після розмови.

У свою чергу в Держдепі повідомили, що під час розмови Блінкен підтвердив незмінну підтримку України з боку США перед лицем триваючої російської агресії, звірств та риторики навколо так званих "брудних бомб" в Україні.

"Він відзначив нашу відданість роботі з союзниками та партнерами з метою продовження задоволення потреб України у безпековій допомозі на полі бою" - йдеться у повідомленні Держдепу

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Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

Теми: Кулеба ДмитроБлінкенСШАвійна
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