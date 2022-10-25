Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба і Блінкен обговорили безпекову допомогу Україні і російський фейк про "брудну бомбу"

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 08:58

Глави зовнішньополітичних відомств України і США обговорили питання військової підтримки України і ядерний шантаж Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Детальна та відверта дискусія з держсекретарем Блінкеном щодо шляхів припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США за будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною є надзвичайно важливою. Ми також зосередилися на поставках засобів протиповітряної оборони та боєприпасів" - написав Дмитро Кулеба у Twitter після розмови.

Реклама:

У свою чергу в Держдепі повідомили, що під час розмови Блінкен підтвердив незмінну підтримку України з боку США перед лицем триваючої російської агресії, звірств та риторики навколо так званих "брудних бомб" в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

"Він відзначив нашу відданість роботі з союзниками та партнерами з метою продовження задоволення потреб України у безпековій допомозі на полі бою" - йдеться у повідомленні Держдепу

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

Теми: Кулеба ДмитроБлінкенСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: