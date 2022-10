Кулеба і Блінкен обговорили безпекову допомогу Україні і російський фейк про "брудну бомбу"

Глави зовнішньополітичних відомств України і США обговорили питання військової підтримки України і ядерний шантаж Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Детальна та відверта дискусія з держсекретарем Блінкеном щодо шляхів припинення ядерного шантажу Росії. Вдячний за підтвердження незмінної підтримки США за будь-яких обставин. Євроатлантична солідарність з Україною є надзвичайно важливою. Ми також зосередилися на поставках засобів протиповітряної оборони та боєприпасів" - написав Дмитро Кулеба у Twitter після розмови.

Detailed and candid discussion with @SecBlinken on ways to end Russia’s nuclear blackmail. Grateful for affirming the unfaltering U.S. support whatever circumstances are. Euro-Atlantic solidarity with Ukraine is essential. We also focused on deliveries of air defense and ammo.