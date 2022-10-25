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Орехов в Запорожской области разрушен на 70% – власти города

Елена РощинаВторник, 25 октября 2022, 12:52
Орехов, последствия обстрелов, фото из Facebook Светланы Мандрич

Город Орехов Запорожской области из-за постоянных обстрелов российской армии разрушен на 70%, сообщила заместитель городского главы Светлана Мандрич.

Источник: Светлана Мандрич в комментарии проекту Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь: "На сегодня – около 2 000 официально зарегистрированных разрушений, но глядя так своим глазом, – это где-то примерно 70% города разрушено. 

Очень много последнее время горит домов, потому что нас бомбят и фосфорными бомбами, и дома просто сгорают дотла. Из-за плотности обстрелов очень много домов горит, и их невозможно потушить".

Детали: Мандрич рассказала, что город находится под обстрелами и днем, и ночью, обстрелы могут длиться по 7-14 часов подряд.

"Нет возможности даже выйти из подвалов, где люди находятся по 7-14 часов. В городе остается около 2 000 населения, а по общине где-то 2 700. Это с селами Новопавловка, Новоданиловка, Новоандреевка. Те села, которые остаются неоккупированными", – сообщила заместитель городского главы Орехова.

По ее словам, в городе нарушена уже вся электросеть, разрушены трансформаторы. В Орехове нет ни света, ни воды, ни газа.

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Заместитель мэра Орехова утверждает, что с продуктами в городе проблем нет, а вот больница сейчас эвакуирована.

Ранее Мандрич сообщала, что Гуманитарный штаб в Орехове прекратил свою работу.

Напомним, последние месяцы российские войска усилили обстрелы Запорожья.

Темы: Запорожская областьвойна
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