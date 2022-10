Сунак подтвердил намерение в ближайшее время встретиться с Зеленским

На Даунинг-стрит во вторник вечером подтвердили телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и новоназначенного премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Сунак заверил Зеленского, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет неизменной, и он "может рассчитывать на неизменную солидарность" британского правительства.

Среди других тем разговора были работа Международного агентства по атомной энергии в Украине для обеспечения ядерной безопасности и продолжение давления на "варварский режим Путина путем продолжения экономических санкций".

В ответ на поздравления с назначением на должность премьер-министра Риши Сунак выразил Зеленскому надежду, что "они вскоре увидятся лично", добавляют на Даунинг-стрит.

A privilege to speak to the President of Ukraine @ZelenskyyUa this evening.



Both he and the Ukrainian people can count on the UK's continued solidarity and support.



We will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/ycVr3K0DVS