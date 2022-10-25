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Сунак подтвердил намерение в ближайшее время встретиться с Зеленским

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 23:49

На Даунинг-стрит во вторник вечером подтвердили телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и новоназначенного премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Сунак заверил Зеленского, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет неизменной, и он "может рассчитывать на неизменную солидарность" британского правительства.

Среди других тем разговора были работа Международного агентства по атомной энергии в Украине для обеспечения ядерной безопасности и продолжение давления на "варварский режим Путина путем продолжения экономических санкций".

В ответ на поздравления с назначением на должность премьер-министра Риши Сунак выразил Зеленскому надежду, что "они вскоре увидятся лично", добавляют на Даунинг-стрит.

Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

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Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

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Темы: СунакЗеленскийВеликобританияУкраина
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