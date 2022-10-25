Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сунак подтвердил намерение в ближайшее время встретиться с Зеленским

"Европейская правда"Вторник, 25 октября 2022, 23:49

На Даунинг-стрит во вторник вечером подтвердили телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и новоназначенного премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Сунак заверил Зеленского, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет неизменной, и он "может рассчитывать на неизменную солидарность" британского правительства.

Реклама:

Среди других тем разговора были работа Международного агентства по атомной энергии в Украине для обеспечения ядерной безопасности и продолжение давления на "варварский режим Путина путем продолжения экономических санкций".

В ответ на поздравления с назначением на должность премьер-министра Риши Сунак выразил Зеленскому надежду, что "они вскоре увидятся лично", добавляют на Даунинг-стрит.

Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

Читайте также: Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии.

Темы: СунакЗеленскийВеликобританияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Сунак
Партия Сунака может пойти на выборы весной, чтобы избежать поражения – СМИ
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов – ВВС
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: