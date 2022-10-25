Сунак подтвердил намерение в ближайшее время встретиться с Зеленским

На Даунинг-стрит во вторник вечером подтвердили телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и новоназначенного премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Сунак заверил Зеленского, что поддержка Украины со стороны Великобритании будет неизменной, и он "может рассчитывать на неизменную солидарность" британского правительства.

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Среди других тем разговора были работа Международного агентства по атомной энергии в Украине для обеспечения ядерной безопасности и продолжение давления на "варварский режим Путина путем продолжения экономических санкций".

В ответ на поздравления с назначением на должность премьер-министра Риши Сунак выразил Зеленскому надежду, что "они вскоре увидятся лично", добавляют на Даунинг-стрит.

A privilege to speak to the President of Ukraine @ZelenskyyUa this evening.



Both he and the Ukrainian people can count on the UK's continued solidarity and support.



We will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/ycVr3K0DVS ВИДЕО ДНЯ October 25, 2022

Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

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