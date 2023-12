Сунак підтвердив намір найближчим часом зустрітися із Зеленським

На Даунінґ-стрит у вівторок увечері підтвердили телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та новопризначеного прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Сунак запевнив Зеленського, що підтримка України з боку Британії буде незмінною, і він "може розраховувати на незмінну солідарність" британського уряду.

Серед інших тем розмови були робота Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні для забезпечення ядерної безпеки та продовження тиску на "варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій".

У відповідь на привітання з призначенням на посаду прем’єр-міністра Ріші Сунак висловив Зеленському сподівання, що "вони незабаром побачаться особисто", додають на Даунінґ-стрит.

A privilege to speak to the President of Ukraine @ZelenskyyUa this evening.



Both he and the Ukrainian people can count on the UK's continued solidarity and support.



We will always stand with Ukraine. pic.twitter.com/ycVr3K0DVS