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Сунак підтвердив намір найближчим часом зустрітися із Зеленським

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:49

На Даунінґ-стрит у вівторок увечері підтвердили телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та новопризначеного прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Сунак запевнив Зеленського, що підтримка України з боку Британії буде незмінною, і він "може розраховувати на незмінну солідарність" британського уряду.

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Серед інших тем розмови були робота Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні для забезпечення ядерної безпеки та продовження тиску на "варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій".

У відповідь на привітання з призначенням на посаду прем’єр-міністра Ріші Сунак висловив Зеленському сподівання, що "вони незабаром побачаться особисто", додають на Даунінґ-стрит.

Як повідомлялося, 25 жовтня король Британії Чарльз III попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

Сунак замінив на посаді Ліз Трасс, яка минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.

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Теми: СунакЗеленськийВелика БританіяУкраїна
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