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Сунак підтвердив намір найближчим часом зустрітися із Зеленським

"Європейська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 23:49

На Даунінґ-стрит у вівторок увечері підтвердили телефонні переговори президента України Володимира Зеленського та новопризначеного прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Сунак запевнив Зеленського, що підтримка України з боку Британії буде незмінною, і він "може розраховувати на незмінну солідарність" британського уряду.

Серед інших тем розмови були робота Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні для забезпечення ядерної безпеки та продовження тиску на "варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій".

У відповідь на привітання з призначенням на посаду прем’єр-міністра Ріші Сунак висловив Зеленському сподівання, що "вони незабаром побачаться особисто", додають на Даунінґ-стрит.

Як повідомлялося, 25 жовтня король Британії Чарльз III попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

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Сунак замінив на посаді Ліз Трасс, яка минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.

Читайте також: Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії.

Теми: СунакЗеленськийВелика БританіяУкраїна
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