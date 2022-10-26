Глава Мюнхенской конференции: больше не следует исключать членство Украины в НАТО

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что война изменила обстоятельства членства Украины в НАТО и сейчас его не следует исключать.

Позицию Хойсгена цитирует RND, сообщает "Европейская правда".

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Хойсген отметил, что бывший канцлер Ангела Меркель наложила вето на вступление Украины на саммите 2008 года.

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Однако, по словам Хойсгена, много лет являвшегося советником Меркель по внешней политике, сейчас ситуация изменилась из-за нарушения Путиным международного права.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине… Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – сказал он газетам медиагруппы Bayern.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ранее осторожно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО.

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