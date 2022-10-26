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Глава Мюнхенской конференции: больше не следует исключать членство Украины в НАТО

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 18:40

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что война изменила обстоятельства членства Украины в НАТО и сейчас его не следует исключать.

Позицию Хойсгена цитирует RND, сообщает "Европейская правда".

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Хойсген отметил, что бывший канцлер Ангела Меркель наложила вето на вступление Украины на саммите 2008 года.

Однако, по словам Хойсгена, много лет являвшегося советником Меркель по внешней политике, сейчас ситуация изменилась из-за нарушения Путиным международного права.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине… Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", – сказал он газетам медиагруппы Bayern.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт ранее осторожно отнеслась к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО.

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Темы: НАТОУкраина
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