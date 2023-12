МИД РФ выдал фото из Словении 10-летней давности за подготовку Украиной "грязной бомбы"

Министерство иностранных дел России использовало фотографии словенских правительственных презентаций, заявляя о намерении Украины создать "грязную бомбу".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Министерство обороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", - говорится в сообщении МИД РФ в англоязычном аккаунте в Twitter.

Реклама:

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR