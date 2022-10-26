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МЗС РФ видало фото зі Словенії 10-річної давнини за підготовку Україною "брудної бомби"

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 19:23

Міністерство закордонних справ Росії використало фотографії словенських урядових презентацій, заявляючи про намір України створити "брудну бомбу".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ в англомовному акаунті в Twitter.

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На повідомлення звернув увагу уряд Словенії, який у відповідь написав, що одна із фотографій належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і вона була зроблена 2010 року.

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Зображення використовувалося в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах і були доступні для широкого загалу.

На фото зображені предмети, загорнуті в поліетиленові пакети з символом радіоактивності та написом "radioaktivno", що в перекладі зі словенської означає "радіоактивний". За повідомленням Любляни, йдеться про детектори диму, які знаходяться у загальному користуванні. "Вони дійсно містять радіоактивне джерело, але жодне з тих, що перераховані в таблиці під фотографією", - сказано в повідомленні.

Іонізаційні детектори диму (І-детектори) містять слабко радіоактивні речовини, тому вони підлягають утилізації як ядерні відходи.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав абсурдом заяви Кремля про підготовку України до використання "брудної бомби".

Теми: РосіяСловеніяпропаганда
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