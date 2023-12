МЗС РФ видало фото зі Словенії 10-річної давнини за підготовку Україною "брудної бомби"

Міністерство закордонних справ Росії використало фотографії словенських урядових презентацій, заявляючи про намір України створити "брудну бомбу".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Міністерство оборони Росії: За наявною інформацією, дві організації України отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби. Роботи перебувають на завершальній стадії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ в англомовному акаунті в Twitter.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR