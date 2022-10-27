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Земельный "дерибан" во время войны: Движение "Честно" предупредило об опасных голосованиях в Киеве

Станислав ПогориловЧетверг, 27 октября 2022, 11:54
Земельный дерибан во время войны: Движение Честно предупредило об опасных голосованиях в Киеве
Фото: Движение "Честно"

При рассмотрении земельных вопросов на сессии Киевсовета 27 октября может произойти земельный "дерибан", предупредила главный редактор сайта "Честно" Ирина Федорив.

Источник: колонка Федорив на УП

Прямая речь Федорив: "Так, депутаты Сергей Крымчак и Юрий Зубко проталкивают застройку Киевгорстроем (под прикрытием компании-прокладки ООО "Расмус") национального памятника "Валы и Ровы Васильковского укрепления Киевской крепости" на Печерске (Крепостной тупик)".

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Детали: По ее словам, депутаты планируют построить в охранной зоне Крепости очередной ЖК "монстрических размеров".

При этом Федорив напомнила, что, в частности, депутат Крымчак получал подозрение от НАБУ в хищении земли столицы.

Также положительное голосование по 2 гектарам земли под застройку на Броварском проспекте хочет обеспечить депутат Киевсовета Михаил Царенко, который, как говорят в "Честно", продвигал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и связан с Виктором Медведчуком.

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В связи с этим Движение "Честно" объявляет эти 2 голосования "маркерными". Каждому депутату в его профиль в базе Политхаб будет добавлена информация, как он/она голосовали.

Политхаб - это самая большая база в Украине, где есть информация о почти 130 000 политиков. "Перед выборами мы напомним каждому киевлянину, кто был на их стороне, а кто сдал национальные интересы во время войны", - подчеркнула Федорив.

Узнать больше: Опасные земельные голосования в столице. Киевсовет может дать разрешение на застройку киевских валов

Темы: Киевземлявойна
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