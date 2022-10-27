Опасные земельные голосования в столице. Киевсовет может дать разрешение на застройку киевских валов  

27 жовтня має відбутися сесія Київради. Зрозуміло, що будуть розглядати земельні питання. Одне з них навіть має загальнодержавне значення.

Так, депутати Сергій Кримчак та Юрій Зубко проштовхують забудову Київміськбудом (під прикриттям компанії-прокладки ТОВ "Расмус") Національної пам'ятки "Вали та Рови Васильківського укріплення Київської Фортеці" на Печерську (Фортечний тупик).

Планують збудувати в охоронній зоні Фортеці черговий ЖК "монстричних розмірів".

Фото: Київська фортеця з онлайн-екскурсії

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Тут є серйозні питання і до Міністерства культури, що до цього часу не спромоглося завершити розробку документації з визначення меж та режимів використання території та зон охорони пам'ятки, і до київської влади, яка вже віддала під забудову значні її частини.

Згідно з листом Міністерства від 13 жовтня 2022 року, триває робота зі створення історико-архітектурного заповідника на базі Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця", а визначення меж та режимів охорони перебуває на завершальній стадії.

Тобто вікно можливостей для забудовників незабаром може зачинитись, що спонукає їх до особливо нахабного та агресивного проштовхування своїх інтересів через відомих "рішал" на кшталт Кримчака.

Хто забув, то Кримчак отримував підозру від НАБУ в розкраданні землі столиці та ходив з браслетом. Видно, що хтось десь недопрацював.

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Друге важливе земельне питання тягне посіпака держзрадника Віктора Медведчука, депутат Київради Михайло Царенко. Його інтерес – два гектрари землі під забудову на Броварському проспекті.

Царенко земельні питання лобіює давно. На момент обрання депутатом він був радником гендиректора ТОВ "Глуско Україна", кінцевим власником якого є Нісан Моісеєв – товариш Віктора Медведчука. Про це писали "Наші гроші".

Також Царенко відзначився ще й тим, що лобіював дозвіл на використання в Україні такої знатної вакцини, як "Спутнік". Треба нагадувати, кому це було вигідно? Де СБУ взагалі, яке мало б відпрацювати цього політика від і до?

Здавалося б, "УДАР" і мер Києва Кличко мали би послати далеко і надовго всю цю "Єдність", Кримчака і Ко й посіпаку Медведчука з ОПЗЖ. Але ударівці на шпагаті.

Чому?

"Єдність" шантажує не просто мера чи Київраду. "Єдність" шантажує киян. На попередній сесії вони просто не дали голосів і не будуть це робити, бо для них важливо протягнути земельне питання Кримчака та Царенка.

Тобто питання ставлять так: або проголосуєте наше, і ми даємо голоси за інші питання, або ми не даємо голоси, і тоді робота ради заблокована.

Про те, як "Єдність" зривала попередню сесію, писав киянин Олексій Гриценко, який зараз на фронті захищає країну.

Тобто, по суті, "Єдність" і ОПЗЖ блокують роботу Київради.

Є питання до того, що відбулося з коаліцією УДАР-ЄС, якщо доводиться добирати голоси таких недоброчесних політиків.

Така тенденція, коли колишня більшість добирає в такий спосіб голоси, зараз є і в парламенті. Там "Слуги народу" вважають "конструктивною" співпрацю з недобитками ОПЗЖ, а Нестор Шуфрич – досі голова комітету з питань свободи слова.

Але, як показує історія, партії, що користувалися в парламенті правилом "золотої акції", тепер заборонені як проросійські. А в тих політичних сил, які добирали завдяки цій "золотій акції" голоси, вже немає політичного майбутнього.

Якщо якась фракція почала шантаж чи торги, про це кияни мають знати не від журналістів, а від мера міста.

Що робити УДАРу і меру столиці моєї держави? Тримати удар і послати цих дерибанників! Хто вони такі, щоб ставити когось на шпагат?

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Кияни можуть вийти під Київраду і просто нагадати Кримчаку, Царенку й усім цим перевертням, що в Києві роблять з такими покручами. Наприклад, на фото Віктор Пилипишин після зустрічі з активістами. Його політична кар'єра стрімко завершилася. Йому пояснили, що значить його слоган "кияни передусім" на практиці.

Що хочу нагадати меру Києва і киянам.

Скоро 9-та річниця Революції гідності. Я знаю чітко момент, коли Віталій Кличко став мером столиці. Це відбулося до виборів, коли він вийшов на Грушевського. Тоді інші політики проводили пресконференції.

Тоді Кличко сказав: "Я не представник влади. Але я відповідальний (!) за життя людей… Якщо хтось хоче когось бити, можете мене бити".

Важливо відчувати історичні моменти в державі та тримати удар. Цінність, здобуту на Грушевського, не можна здавати посіпаці Медведчука і недоброчесному Кримчаку.

Мер відповідальний за захист інтересів киян і за захист національних інтересів. Саме це має робити міський голова Києва.

Мер моєї столиці має тримати удар. Фракція "УДАР" теж.

Як можна допустити, щоб в часи війни в міській раді столиці якісь недобитки ОПЗЖ і залишки "молодої команди" Черновецького шантажували депутатів? Не можете з ними впоратися? Вийдуть кияни під Київраду і допоможуть. Але якщо депутати здадуть інтерес громади і піддадуться шантажу, то тоді вже ніхто їм не допоможе на наступних виборах.

Рух ЧЕСНО оголошує ці два голосування маркерними. Кожному депутату у його профіль у базі Політхаб буде додана інформація, як він або вона голосували. Політхаб – це найбільша база в Україні, де є інформація про майже 130 000 політиків.

Перед виборами ми нагадаємо кожному киянину, хто був на їхньому боці, а хто здав національні інтереси під час війни.

Кожному треба тримати свій фронт. Ми, вартові демократії, вже 11 років формуємо інститут репутації, який після перемоги буде надзвичайно важливий на виборах. Депутати або виконують волю виборців, або ми з ними попрощаємося.

А деяких депутатів Київради Рух ЧЕСНО перевірить ще й на предмет того, чи не внести їх у Реєстр держзрадників.

Громадяни завжди можуть підтримати діяльність Руху ЧЕСНО донатом. Це нам дозволить під час моніторингу охопити більшу кількість рад, щоб після перемоги не повторилося "вотетавотвсьо".

Ірина Федорів, Рух ЧЕСНО

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