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Украина ожидает 2,5 млрд евро макрофина от ЕС в ноябре и 0,5 млрд в декабре

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 16:25

Украина ожидает поступления следующего транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 2,5 млрд евро в ноябре этого года.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Мы из макрофинансовой помощи, которую подписали на 9 млрд, получили 3 млрд. Сейчас ожидаем 2,5 млрд в ноябре и 0,5 млрд в декабре", - сказал глава Минфина.

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По его словам, по еще 3 млрд евро продолжаются внутренние дебаты в ЕС, в какой форме их предоставить.

"Мы, конечно, говорим, что нам они нужны", - пояснил позицию Украины относительно указанных последних 3 млрд евро макрофинпомощи Марченко.

Обновленные сроки поступления следующих траншей макрофинпомощи ЕС подтвердил 26 октября генеральный директор бюджетного департамента Еврокомиссии Герт-Ян Купман.

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По его словам, в Еврокомиссии уже запланировано финансирование Украины на следующий год согласно заявленным президентом Урсулой фон дер Ляйен ориентирами: по 1,5 млрд евро ежемесячно и 18 млрд евро в целом в год, что покрыло бы почти 50% финансовых потребностей Украины, о которых объявил Минфин.

Напомним, на саммите в октябре лидеры ЕС достигли принципиального согласия о выделении Украине в следующем году регулярной ежемесячной помощи в размере 1,5 млрд евро и поручили министрам финансов разработать механизм для выплаты этих средств.

Темы: ЕСУкраинаденьги
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