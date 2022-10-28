ВСУ отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов – сводка

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага в районах 13 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Временка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

В течение суток противник нанес 15 авиационных и один ракетный удар, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогредневое Херсонской области, Степное Запорожской области и Марьинка и Павловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

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на Северском и Слобожанском направлениях – с территории Российской Федерации с использованием артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водолаги, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;

и – с территории Российской Федерации с использованием артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водолаги, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполовка Донецкой области и Макеевка и Невское на Луганщине;

и – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполовка Донецкой области и Макеевка и Невское на Луганщине; на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;

на Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

противник осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

и враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области; на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожено 8 единиц вооружения и военной техники различного типа и ранены до 120 военнослужащих.

На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов.

Командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.

Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, "национализированных" предприятий.

Так, из населенного пункта Белозерка, оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время, отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в помещениях местных жителей, которые покинули эти территории.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пунктов и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 1 склад с боеприпасами противника.