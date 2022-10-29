Командующего группировкой оккупантов "Центр" Лапина отстранили – росСМИ

Командующего группировкой российских войск "Центр" в войне против Украины, генерал-полковника Александра Лапина отстранили от должности.

Источник: телеканал ЧГТРК "Грозный", источник РБК, Медуза

Детали: Об отстранении Лапина сообщили в субботу ряд российских СМИ, в том числе ЧГТРК "Грозный" и источник РБК, знакомый с кадровым решением.

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Как отмечает "Медуза", в последнее время Лапина активно критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров: в начале октября он обвинил генерала в сдаче Лимана и назвал его "бездарем". По словам Кадырова, Лапин, руководя этим участком обороны, не обеспечил необходимыми средствами мобилизованных оккупантов из Луганской области, а сам якобы "отсиживался" в Луганске.

Два дня назад Кадыров возложил на генерал-полковника ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел прорыв ВСУ. Также у главы Чечни вызвали вопросы получение Лапиным звания Героя России за взятие Лисичанска, "в котором он даже не был".

Справка: Александр Лапин (родился в 1964 году) командует Центральным военным округом (ЦВО) с 2017 года, пишет "Медуза".

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С 2012 года по 8 июля 2014-го Лапин был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, в состав которой входит 53-я зенитная ракетная бригада. По мнению международного следствия, с базы этой бригады под Курском на восток Украины был доставлен "Бук", из которого 17 июля 2014 года сбили малайзийский "боинг". Расследователи из Bellingcat упоминали Лапина в своем докладе о российских военных, которые могут быть ответственными за крушение самолета, отмечая, что "Бук" отправился с базы еще в конце июня.

Перед назначением в ЦВО Александр Лапин возглавлял штаб российской группировки в Сирии.

Одним из первых упоминаний Лапина в СМИ после вторжения России в Украину стал сюжет телеканала Минобороны РФ "Звезда" о том, как Лапин "прямо на передовой" награждает военных, "проявивших мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области". Сюжет вышел 29 марта, а в течение последующих нескольких дней Россия полностью вывела свои войска с севера Украины. Кроме того, как выяснила "Русская служба Би-би-си", среди награжденных Лапиным был его сын — подполковник Денис Лапин.

24 июня Минобороны России на очередном брифинге сообщило, что соединения российской группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина прорвали "хорошо подготовленную оборону" украинских войск, разгромили противника и блокировали Лисичанск. 3 июля Лапина снова отметили лично — в сообщении об окружении Лисичанска, а на следующий день президент РФ Владимир Путин присвоил генералу звание Героя России за участие в захвате Луганской области.

Самую свежую новость о командующем ЦВО распространило издание Sota. По его данным, мобилизованный военнослужащий, подразделение которого без приказа отступило с передовой после обстрела в районе Сватово, рассказал, что Лапин "с требованием идти обратно" приставил к голове командира роты пистолет.