Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ВСУ освободили пять населенных пунктов Херсонщины – ОК "Юг"

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 14:06
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге окончательно освободили от оккупантов не менее пяти населенных пунктов Херсонщины и около 500 квадратных километров.

Источник: глава пресцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 12 сентября

Прямая речь: "Наши успехи в течение последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади – около 500 квадратных километров.

Можем сообщить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены".

Детали: Оккупанты усиливают фильтрационные меры, в частности вокруг Херсона, осаждают город "кольцом" блокпостов и патрулей. Однако ВСУ держат под огневым контролем эту территорию.

Напомним: 10 сентября в ОК "Юг" сообщили, что Вооруженные силы Украины успешно контрнаступают на юге Украины - на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьЗапорожская областьконтрнаступлениедеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается

Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики

"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Херсонская область
Заместитель гауляйтера Новой Каховки "воскрес" на росТВ: говорит, что вернется
ВСУ разбили бригаду морской пехоты врага – штаб
Россияне бегут на Харьковщине, на Херсонщине также отошли – сводка Генштаба
Последние новости
04:02
Враг обстрелял общины Сумщины из артиллерии, минометов и САУ
03:07
Премьер Армении позвонил Путину
02:20
Болгария передаст медицинские наборы для 35 тысяч украинских военных
01:58
ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники, пунктам управления врага – ОК "Юг"
01:36
Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ
00:59
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие
00:28
МАГАТЭ: Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к ЗАЭС
00:20
В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал
23:49
В Словакии, где развалилась правительственная коалиция, проведут референдум о досрочных выборах
23:46
Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается
Все новости...