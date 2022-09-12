Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ освободили пять населенных пунктов Херсонщины – ОК "Юг"

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 14:06
ВСУ освободили пять населенных пунктов Херсонщины – ОК Юг
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге окончательно освободили от оккупантов не менее пяти населенных пунктов Херсонщины и около 500 квадратных километров.

Источник: глава пресцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 12 сентября

Прямая речь: "Наши успехи в течение последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади – около 500 квадратных километров.

Реклама:

Можем сообщить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены".

Детали: Оккупанты усиливают фильтрационные меры, в частности вокруг Херсона, осаждают город "кольцом" блокпостов и патрулей. Однако ВСУ держат под огневым контролем эту территорию.

Напомним: 10 сентября в ОК "Юг" сообщили, что Вооруженные силы Украины успешно контрнаступают на юге Украины - на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьЗапорожская областьконтрнаступлениедеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: