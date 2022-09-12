ВСУ освободили пять населенных пунктов Херсонщины – ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины во время контрнаступления на юге окончательно освободили от оккупантов не менее пяти населенных пунктов Херсонщины и около 500 квадратных километров.

Источник: глава пресцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 12 сентября

Прямая речь: "Наши успехи в течение последних двух недель достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырех до нескольких десятков километров. Есть освобожденные площади – около 500 квадратных километров.

Можем сообщить, что населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой ставок и Миролюбовка на сегодняшний день уже освобождены".

Детали: Оккупанты усиливают фильтрационные меры, в частности вокруг Херсона, осаждают город "кольцом" блокпостов и патрулей. Однако ВСУ держат под огневым контролем эту территорию.

Напомним: 10 сентября в ОК "Юг" сообщили, что Вооруженные силы Украины успешно контрнаступают на юге Украины - на разных направлениях защитники продвинулись на несколько десятков километров.