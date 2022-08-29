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Украинские войска отбили у россиян 4 села на юге – CNN

"Украинская правда"Понедельник, 29 августа 2022, 22:12
Правдино, Томина Балка, Новодмитровка на карте Google maps

Украинские войска вернули из-под российской оккупации четыре села в Херсонской области, но главная цель – город Херсон.

Источник: CNN со ссылкой на украинский источник в армии, который не называют из соображений безопасности

Прямая речь: "Операция началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла. Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они сбежали. Российский десант сбежал за ними…

Сейчас мы освободили четыре села. Их первая линия обороны была прорвана в трех местах".

Детали: Военный сказал иностранным журналистам, что освобождены села Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино (по данным УП, речь идет о других селах, информация уточняется – ред.).

По словам источника CNN, многие захватчики были убиты и захвачены в плен, много российской военной техники было уничтожено.

"Мы поглядим, как оно пойдет дальше. Наша цель – Херсон", – сказал собеседник западного медиа.

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Этому предшествовало: 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

УП, дополнено
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Темы: Херсонская областьХерсонконтрнаступлениевойна
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