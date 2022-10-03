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Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 05:44
СКРИНШОТ

Президент России Владимир Путин отреагировал на призывы своей кумы Оксаны Марченко и обещал их освободить госизменника Украины Виктора Медведчука, несмотря на возражения ФСБ.

Источник: статья УП "Большое возвращение. Как удалось освободить "азовцев" и почему Путин забрал Медведчука"

Детали: По словам источников в окружении Медведчука, которые остались в Украине, Путин откликнулся на призывы Марченко и дал ей слово, что спасет ее мужа. 

Напомним, что после задержания Медведчука, сбежавшая в Россию Марченко записала несколько драматических видео с просьбой о помощи освободить мужа.

В частности, она обращалась к куму Владимиру Путину, к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману и к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Один из собеседников "УП" на Банковой рассказал, что Путин не подпускает к себе близко даже спикера Дмитрия Пескова, поэтому даже официальные спикеры в России могут не знать того, что на самом деле делает и о чем думает диктатор.

Прямая речь источника: "Вы что, думаете, что Песков или Лавров действительно имеют доступ к Путину? Они его только на совещаниях издалека видят. Чтобы вы понимали, к себе Путин подпускает только секретаря Совбеза Патрушева и своего друга Ковальчука".

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Предистория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • По словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом, обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября был одобрен президентом России Владимиром Путиным, несмотря на возражения ФСБ, которая опасалась общественного резонанса в России.

Темы: МедведчукПутинвойнаобмен
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