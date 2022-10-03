Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 05:44
Путин откликнулся на обращение Марченко и обещал ей освободить Медведчука - источники 
СКРИНШОТ

Президент России Владимир Путин отреагировал на призывы своей кумы Оксаны Марченко и обещал их освободить госизменника Украины Виктора Медведчука, несмотря на возражения ФСБ.

Источник: статья УП "Большое возвращение. Как удалось освободить "азовцев" и почему Путин забрал Медведчука"

Детали: По словам источников в окружении Медведчука, которые остались в Украине, Путин откликнулся на призывы Марченко и дал ей слово, что спасет ее мужа. 

Реклама:

Напомним, что после задержания Медведчука, сбежавшая в Россию Марченко записала несколько драматических видео с просьбой о помощи освободить мужа.

В частности, она обращалась к куму Владимиру Путину, к принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману и к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Один из собеседников "УП" на Банковой рассказал, что Путин не подпускает к себе близко даже спикера Дмитрия Пескова, поэтому даже официальные спикеры в России могут не знать того, что на самом деле делает и о чем думает диктатор.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь источника: "Вы что, думаете, что Песков или Лавров действительно имеют доступ к Путину? Они его только на совещаниях издалека видят. Чтобы вы понимали, к себе Путин подпускает только секретаря Совбеза Патрушева и своего друга Ковальчука".

Предистория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников. России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • По словам высокопоставленных украинских и американских чиновников, знакомых с этим вопросом, обмен пленными между Россией и Украиной в конце сентября был одобрен президентом России Владимиром Путиным, несмотря на возражения ФСБ, которая опасалась общественного резонанса в России.

Темы: МедведчукПутинвойнаобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: