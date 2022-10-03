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СБУ подтвердила российский паспорт у судьи Верховного Суда

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 октября 2022, 13:03
иллюстрация РС

Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Источник: пресс-служба Верховного Суда

Детали: В частности сообщается, что 3 октября СБУ проинформировала ВС о результатах проверки.

Установлено, что в 2012 году Львов Богдан Юрьевич (дата рождения 28 сентября 1967 года, место рождения - город Запорожье) получил паспорт гражданина РФ № 4512799636 вместо паспорта РФ от 1999 года, который утратил силу.

Также Львов, по данным налогового реестра РФ, получил налоговый номер 774319527956, который содержится в реестре сделок по недвижимому имуществу РФ, в отношении квартиры по адресу: 125565, Россия, Москва, ул. Ленинградское шоссе 88.

Дословно: "Указанное свидетельствует о наличии у судьи Львова Б.Ю. гражданства Российской Федерации по данным приведенных реестров РФ.

Также в СБУ сообщили, что проверка указанных данных продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем, что сегодня в 12.00 состоится собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда с такой повесткой дня:

По вопросу досрочного освобождения судьи Львова Б. Ю. с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Верховный Суд будет информировать вас о результатах собрания и дальнейших шагах".

Предыстория:

  • Расследование проекта "Схемы" выявило, что Богдан Львов получил гражданство РФ еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работал судьей в Украине, а в 2012 году он обновил российский паспорт по достижении 45-летия. Его жена, которая родилась в Москве, также имеет гражданство РФ.
  • На следующий день после публикации расследования Богдан Львов пожаловался на журналистов в ГБР и СБУ. При этом он признал, что официальные органы РФ учитывают данные о его российском гражданстве, но утверждает, что эти записи были сделаны с целью его дискредитации.
  • 26 сентября судья заявил, что расследование "Схем" - это фейк.

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