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Протесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 24 сентября 2022, 19:08
Протесты против мобилизации в РФ: сотни задержанных, силовики бьют людей
задержания в Санкт-Петербурге 24 сентября, фото из Telegram Коммерсантъ Санкт-Петербург

В российских городах 24 сентября проходят акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, задержаны сотни человек.

Источник: ОВД-Инфо, Медуза, Новая газета. Европа, Коммерсант

Детали: По данным ОВД-Инфо, по состоянию на 19:03 задержано уже более 730 человек в 32 городах страны.

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При этом в Москве известно о 345 задержанных, Санкт-Петербурге – 129.

В Москве митинг против мобилизации проходит на Чистых прудах, пишет "Новая газета. Европа".

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Практически сразу начались задержания. Протестующие пытались отбивать задержанных.

На акцию вышла девушка на инвалидной коляске. Она держала плакат "Хочешь как я?". СМИ сообщают, что ее не задержали.

В то же время, в московском парке "Зарядье" силовики избивали протестующих.  

В Петербурге протестующие против войны и мобилизации собрались на Сенной площади и двинулись шествием по Садовой улице. Как пишет "Коммерсант", колонну людей блокировали омоновцы и начали жестко задерживать, пуская в ход электрошокеры и дубинки.

Протестующие вышли на Невский проспект и скандировали: "Путина в окопы".

Предыстория:

  • 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
  • Официально планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • 21 сентября в российских городах после объявленной частичной мобилизации прошли протесты. По данным правозащитников, полиция задержала по меньшей мере 1 176 человек. В Москве и Воронеже задержанным начали выдавать повестки в военкоматы.

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Темы: Росcиямитингивойнамобилизация
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