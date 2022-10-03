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Лукашенко объявил мобилизацию для сбора урожая

Роман ПетренкоПонедельник, 3 октября 2022, 14:26
Лукашенко объявил мобилизацию для сбора урожая
лукашенко, фото его пресс-служби

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо "мобилизовать всех" и направить как можно больше людей на уборку урожая.

Источник: Лукашенко, которого цитирует "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае. Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции… То есть открылся рынок и цены приличные.

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Поэтому разговоры, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются.

Мобилизуйте всех! ... Если человек пойдет 5-6 часов поработает - и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка.

Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне".

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Предыстория: Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.

Темы: ЛукашенкоБеларусьмобилизация
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