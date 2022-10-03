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В новом пакете военной помощи США будут 4 HIMARS - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 22:17
В новом пакете военной помощи США будут 4 HIMARS - СМИ
Getty Images

Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине уже во вторник - он будет содержать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), которые будут переданы немедленно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По данным агентства, новый пакет военной помощи США Украине будет оцениваться в 625 миллионов долларов. Кроме HIMARS, туда также войдут боеприпасы, мины и противоминные транспортные средства.

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Напомним, новый пакет помощи ранее анонсировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.

На прошлой неделе министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.

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Позже стало известно, что часть пакета направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

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Темы: HIMARSСШАУкраинаоружие
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