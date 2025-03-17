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ВСУ с помощью HIMARS сожгли мастерскую 155-й бригады морпехов РФ

Степан ГафткоПонедельник, 17 марта 2025, 12:38
ВСУ с помощью HIMARS сожгли мастерскую 155-й бригады морпехов РФ
Фото: 47 ОМБр

Украинские военнослужащие выследили и уничтожили с помощью HIMARS мастерскую, в которой оккупанты 155-й бригады морской пехоты РФ ремонтировали свою бронетехнику.

Источник: 47 ОМБр "Магура"

Дословно: "Хотели улучшить броню (россияне – ред), а улучшили статистику своих потерь".

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Детали: По информации бойцов 47-й ОМБр, их дроны во время разведки обнаружили мастерскую, где россияне ремонтировали технику и наваривали дополнительную защиту на свои бронемашины.

Пилоты БпЛА передали информацию о расположении смежным подразделениям ВСУ, которые отработали по мастерской HIMARS и уничтожили ее вместе с личным составом россиян.

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Напомним:

  • В мае стало известно, что США разрешили Украине использовать ракетные системы залпового огня HIMARS, управляемые боеприпасы GMLRS и артиллерию для ударов по территории РФ.

российско-украинская войнаобстрелHIMARS
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