ВСУ с помощью HIMARS сожгли мастерскую 155-й бригады морпехов РФ

Украинские военнослужащие выследили и уничтожили с помощью HIMARS мастерскую, в которой оккупанты 155-й бригады морской пехоты РФ ремонтировали свою бронетехнику.

Источник: 47 ОМБр "Магура"

Дословно: "Хотели улучшить броню (россияне – ред), а улучшили статистику своих потерь".

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Детали: По информации бойцов 47-й ОМБр, их дроны во время разведки обнаружили мастерскую, где россияне ремонтировали технику и наваривали дополнительную защиту на свои бронемашины.

Пилоты БпЛА передали информацию о расположении смежным подразделениям ВСУ, которые отработали по мастерской HIMARS и уничтожили ее вместе с личным составом россиян.

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Напомним: