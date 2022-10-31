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Маск пообещал, что Twitter будет придерживаться законов ЕС - СМИ

Понедельник, 31 октября 2022, 17:19

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно стал владельцем Twitter, заверил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что соцсеть будет придерживаться законодательства ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Во время общения с Бретоном, о котором ранее не сообщалось, Маск заверил, что Twitter будет придерживаться европейского Закона о цифровых услугах, который предусматривает штрафы в размере до 6% годового оборота компаний, которые не борются с незаконным контентом.

Также американский миллиардер согласился провести встречу с еврокомиссаром в ближайшие недели.

Отметим, что разговор Маска и Бретона состоялся после того, как представитель Еврокомиссии предупредил о необходимости соблюдения Twitter законодательства ЕС - как известно, Маск ранее высказывал неоднозначные утверждения о том, как будет управлять соцсетью.

В июле в ЕС приняли новые правила ограничения деятельности IT-гигантов, которые потребуют прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом в Интернете под угрозой крупных штрафов.

Покупка Twitter Маском может иметь огромные последствия для будущего социальной платформы, особенно если бывшему президенту США Дональду Трампу будет разрешено вернуться в сеть и если Маск ослабит правила, которые сейчас предотвращают распространение языка ненависти и дезинформации.

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Темы: МаскЕвропа
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