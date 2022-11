Резников: Пришло время для мира предоставить России статус государства-террориста

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Россия ударами по гражданской инфраструктуре Украины де-факто признала себя террористическим государством, настало время всему миру предоставить ей соответствующий статус.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Россия продолжает наносить ракетно-беспилотные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Они не стесняются быть де-факто террористическим государством".

Детали: По его словам, мир уже должен предоставить стране-агрессору соответствующий статус и относиться к ней соответственно, как это сделали Латвия, Эстония, Польша, ПАСЕ.

russia continues to launch missile&drone attacks on civilian infrastructure in Ukraine.

They are not shy to be a de facto terrorist state.

It’s time the world assigns a proper legal status for them and treats russia accordingly, as 🇺🇦🇱🇻🇪🇪🇵🇱+PACE did.#russiaisaterroriststate