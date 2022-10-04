ISW: Путин пытается переложить вину за провалы на Харьковщине

Президент России Владимир Путин пытается переложить вину за недавние и будущие неудачи российских военных в Харьковской области, используя кадровые изменения в Минобороны РФ.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: В Западном военном округе Минобороны РФ назначен новый командующий - генерал-лейтенант Роман Бердников заменил на этом посту Александра Журавлева.

Как оценивал ISW, подразделения Западного военного округа в течение последних нескольких месяцев в основном действовали на северо-востоке Харьковской области, но без четко определенного командующего. Журавлева не было видно уже некоторое время, а Путин за две недели сменил двух командующих "западной группировки войск".

Отмечается, что возможно, Путин пытается перенаправить гнев из-за растущих потерь в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на руководящую должность ЗВО. Это также может быть попыткой защитить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом (ЦВО), от критики за недавние российские неудачи вокруг Лимана. Путин может попытаться переложить на Бердникова вину за будущие российские потери - в Харьковской и, возможно, Луганской областях.