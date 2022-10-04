Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ISW: Путин пытается переложить вину за провалы на Харьковщине

Анастасия КалатурВторник, 4 октября 2022, 05:39
ФОТО: GETTY

Президент России Владимир Путин пытается переложить вину за недавние и будущие неудачи российских военных в Харьковской области, используя кадровые изменения в Минобороны РФ.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: В Западном военном округе Минобороны РФ назначен новый командующий - генерал-лейтенант Роман Бердников заменил на этом посту Александра Журавлева.

Как оценивал ISW, подразделения Западного военного округа в течение последних нескольких месяцев в основном действовали на северо-востоке Харьковской области, но без четко определенного командующего. Журавлева не было видно уже некоторое время, а Путин за две недели сменил двух командующих "западной группировки войск".

Отмечается, что возможно, Путин пытается перенаправить гнев из-за растущих потерь в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на руководящую должность ЗВО. Это также может быть попыткой защитить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом (ЦВО), от критики за недавние российские неудачи вокруг Лимана. Путин может попытаться переложить на Бердникова вину за будущие российские потери - в Харьковской и, возможно, Луганской областях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине

Шевченко официально подтвердил, что подал в отставку

фотоКоломойский наведался в НАБУ

Иран, который поставляет России дроны, не признает аннексии украинских территорий

Оккупанты уже строят "государственную границу" в Запорожье - ОВА

видео На Херсонщине освободили ряд населенных пунктов: защитники публикуют видео

Все новости...
Сводка Генштаба: РФ перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири
ВСУ почти вплотную приблизились к северо-западной черте Луганщины – Гайдай
Потери России в войне: еще 370 солдат, 44 танка, 27 ББМ, самолет и ПВО
Россияне били по Очакову, Краматорску и Константиновке – отчет ОВА
Последние новости
20:55
Зеленский пригласил будущего премьера Италии в Украину
20:49
Пентагон раскрыл подробности нового пакета помощи Украине на $625 млн
20:40
Петиция о выезде за границу студентов-мужчин набрала 25 тысяч подписей
20:29
Нужно ли принимать калий йодид детям в случае ядерной катастрофы – объясняют в ГСЧС
20:25
Всемирный банк улучшил прогноз восстановления экономики Украины на 2023 год
20:20
Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине
20:01
В Еврокомиссии уточнили, когда и как Украина получит согласованные 5 млрд евро макрофина
20:00
фотоМинобороны РФ показало карту с утраченными территориями
19:43
Минфин привлек от размещения облигаций только 44,5 миллиона: ставки неизменны
19:35
фотоПосле путинских "референдумов" в Чехии шутят о присоединении Калининграда
Все новости...