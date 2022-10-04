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Мобилизация еще больше подорвет российскую экономику — Politico

Анастасия КалатурВторник, 4 октября 2022, 06:32
ФОТО: GETTY

Беспорядочная мобилизация, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным, имеет огромные последствия для экономики России - она повлечет за собой отсутствие квалифицированных рабочих во всех отраслях, и у Москвы нет плана действий на этот случай.

Источник: сотрудница Американского института предпринимательства Элизабет Броу в Politico

Детали: Отмечается, что чем больше мужчин Кремль мобилизует, тем больше мужчин будут пытаться покинуть страну. Путин вполне может достичь успеха в мобилизации 300 тысяч резервистов, но с момента его заявления около 360 тысяч человек уже отправились, в частности, в Грузию и Казахстан, чтобы избежать призыва.

Мужчины, которые сейчас покидают Россию, трудоспособные и трудоспособного возраста - и их отъезд является огромной потерей для ВС РФ. Но и мобилизация, и отъезд такого количества мужчин, по крайней мере не меньшего, чем призывники, создадут другую проблему - отсутствие квалифицированных рабочих во всех отраслях. Броу пишет, что в РФ нет системы обеспечения непрерывности жизни общества в военное время. И нет достаточного количества женщин, которые могли бы быстро занять места мужчин, покинувших страну. 

Она отмечает, что, например, Швеция и Финляндия - уже давно имеют подробные планы того, как сохранить функционирование общества в случае войны.

Предыстория: 13 сентября в Кремле заявили, что пока не планируют объявлять полную или частичную мобилизацию, несмотря на значительные успехи Вооруженных сил Украины на востоке. Однако, 21 сентября Путин все же заявил о частичной мобилизации россиян. Утверждалось, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине.

Темы: Росcиявойнаэкономика
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