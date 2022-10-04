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На Сахалине семьям мобилизованных россиян обещают рыбу

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 12:22
Иллюстративное фото из открытых источников

Родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по 5 кг рыбы на человека в рамках поддержки от государства. 

Источник: российское издание "Иасах.ком" со ссылкой на брифинг руководителя регионального исполкома "Единой России" Михаила Шувалова

Пряма речь: "Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 килограммов на человека.

В ближайшее время в семьях появится рыба".

Детали: Он уточнил, что это одна из мер поддержки семей мобилизованных, а не единственная.

Что этому предшествовало: Ранее стало известно, что власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине.

Темы: Росcиямобилизация
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