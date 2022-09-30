Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Туве семьям мобилизованных россиян раздают баранов

Алена МазуренкоПятница, 30 сентября 2022, 12:47

Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине.

Источник: Сибирь.Реалии, пресс-служба правительства Тувы

Детали: Отмечается, что каждая семья получает по одной голове овцы.

Всего среди жителей Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов распределили 91 голову.

Также в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных также раздали картофель.

Кроме того, муниципалитеты начали развозить капусту и муку. В частности, их доставили в мэрию Тувы для дальнейшего распределения.

В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.

Ранее тувинские власти приняли решение выделить семьям по одной голове баранов, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости.

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.
  • В 24 сентября в российских городах проходили акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, были задержаны сотни людей.

Темы: Росcиямобилизация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Все новости...
Росcия
Британия ввела санкции против главы Центробанка России
США в пятницу объявят санкционный ответ на аннексию – СМИ
Зеленский: Украина готова к диалогу с РФ, но не с Путиным
Последние новости
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
23:29
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
23:12
Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет
23:03
Иранские дроны, которые использует РФ, не так эффективны, как считалось - Пентагон
22:58
Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"
22:55
Байден предупредил Путина: США и союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО
22:53
Макрон осудил незаконную аннексию территорий Украины
Все новости...