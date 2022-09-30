В Туве семьям мобилизованных россиян раздают баранов
Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине.
Источник: Сибирь.Реалии, пресс-служба правительства Тувы
Детали: Отмечается, что каждая семья получает по одной голове овцы.
Всего среди жителей Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов распределили 91 голову.
Также в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных также раздали картофель.
Кроме того, муниципалитеты начали развозить капусту и муку. В частности, их доставили в мэрию Тувы для дальнейшего распределения.
В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы.
Кроме того, семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.
Ранее тувинские власти приняли решение выделить семьям по одной голове баранов, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.
- В 24 сентября в российских городах проходили акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, были задержаны сотни людей.