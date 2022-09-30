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В Туве семьям мобилизованных россиян раздают баранов

Алена МазуренкоПятница, 30 сентября 2022, 12:47
В Туве семьям мобилизованных россиян раздают баранов

Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине.

Источник: Сибирь.Реалии, пресс-служба правительства Тувы

Детали: Отмечается, что каждая семья получает по одной голове овцы.

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Всего среди жителей Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов распределили 91 голову.

Также в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных также раздали картофель.

Кроме того, муниципалитеты начали развозить капусту и муку. В частности, их доставили в мэрию Тувы для дальнейшего распределения.

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В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы.

Кроме того, семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.

Ранее тувинские власти приняли решение выделить семьям по одной голове баранов, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости.

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.
  • В 24 сентября в российских городах проходили акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, были задержаны сотни людей.

Темы: Росcиямобилизация
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