В Туве семьям мобилизованных россиян раздают баранов

Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине.

Источник: Сибирь.Реалии, пресс-служба правительства Тувы

Детали: Отмечается, что каждая семья получает по одной голове овцы.

Всего среди жителей Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов распределили 91 голову.

Также в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных также раздали картофель.

Кроме того, муниципалитеты начали развозить капусту и муку. В частности, их доставили в мэрию Тувы для дальнейшего распределения.

В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы.

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Кроме того, семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.

Ранее тувинские власти приняли решение выделить семьям по одной голове баранов, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости.

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