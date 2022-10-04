Лукашенко рассказал об участии Беларуси в войне в Украине: Другого нет и не будет

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в войне в Украине, но участвует якобы через лечение раненых российских военных и через предоставление убежища украинским беженцам.

Источник: подконтрольный Лукашенко телеграм-канал "Пул первого"

Прямая речь Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности 4 октября: "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".

Детали: По его словам, участие Беларуси состоит в том, чтобы "не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси". А также, чтобы не допустить нанесения удара по Беларуси "под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии", потому что "в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси".

Прямая речь Лукашенко: "Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет".

Почему это важно: Россия использовала территорию Беларуси как плацдарм для нападения на Украину в феврале и продолжает использовать для нанесения ракетных ударов по мирным городам Украины.

Хотя войска Беларуси не принимают прямого участия в войне в Украине, Лукашенко всячески заискивает перед Путиным, поддерживает его кровопролитную войну и предоставляет территорию РБ для перемещения российской военной техники и размещения смертоносного оружия дальнего действия.

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В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

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