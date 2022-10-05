Мурашов больше не будет директором ЗАЭС — МАГАТЭ

Гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов, которого ранее похитили россияне, больше не будет работать на ЗАЭС.

Источник: МАГАТЭ

Дословно: "Мурашов сейчас находится со своей семьей и не будет продолжать работу на ЗАЭС. Пока непонятно, кто его заменит".

Реклама:

Детали: Уточняется, что на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву для продолжения консультаций для "скорейшего согласования и внедрения охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС".

Предыстория: Россияне похитили Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.