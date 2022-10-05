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На юге Украины ночью сбито шесть дронов-камикадзе

Елена РощинаСреда, 5 октября 2022, 08:18

В ночь на 5 октября российские войска атаковали Украину иранскими беспилотниками-камикадзе, украинские бойцы сбили 6 из них.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны".

 

Этому предшествовало: Этой ночью россияне атаковали дронами город Белая Церковь в Киевской области – произошли взрывы, пострадавший.

Иран опроверг поставки России беспилотников для войны в Украине.

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Темы: войнабеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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