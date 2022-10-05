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Украина начала решающую битву за юг, которую необходимо закончить до зимы – FT

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 16:11
Украина начала решающую битву за юг, которую необходимо закончить до зимы – FT
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Соединенные Штаты предупредили Украину о необходимости воспользоваться импульсом и освободить оккупированные территории на юге до начала зимы, так как ухудшение погодных условий позволит России закрепиться на захваченных территориях.

Источник: Financial Times

Детали: Как сообщает FT, украинским силам необходимо как можно быстрее отбить юг, потому что земля в регионе не промерзала последние три года, а это значит, что местность вскоре станет очень грязной. При таких условиях будет трудно маневрировать, из-за чего придется использовать основные дороги и быть назащищенными от атак.

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Демократ из сенатского комитета по международным отношениям Крис Мерфи заявил, что Украине нужно продолжать использовать свое преимущество. По его мнению, "источником силы" для Украины является доступ к Одессе.

Прямая речь: "Боевой сезон заканчивается. Украинцы получили преимущество и им нужно продолжать свое наступление. В долгосрочной перспективе для Украины станет катастрофой, если Россия сможет отрезать для нее доступ к акватории от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины связана с доступом к Одессе. Поэтому важно сохранять наступательную позицию, а не только вести оборону на юге".

Больше деталей: Однако FT пишет, что западные союзники рассматривают освобождение оккупированного Херсона как решающее испытание для Украины.

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По оценкам военных чиновников и аналитиков, Украина может освободить Херсон уже к середине ноября. Представитель Минобороны США сообщил, что ВСУ уже продвинулись на северо-восток от города и закрепились на реке Днепр. 

По данным FT, Украина согласилась, что ближайшие недели будут иметь решающее значение для кампании по деоккупации территории на юге. В то же время представитель НАТО сообщил, что Россия уже укрепила позиции на юге: "Россиянам понадобилось много усилий и много времени, чтобы окопаться немного иначе, чем они делали это на востоке. Они смогли переместить броню, они смогли построить элементарную защиту".

Западные союзники Украины внимательно следят за контрнаступлением ВСУ на Херсонщине, как пишет FT, ища доказательства того, что украинские военные могут применить полученное оружие для комплексного и многостороннего нападения на глубоко закрепленные позиции в городской среде.

Что этому предшествовало: В августе руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для Украины жизненно необходимо завершить активную фазу войны до наступления зимы.

Напомним: 4 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.

Темы: деоккупацияХерсонСША
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