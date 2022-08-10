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Завершить активную фазу войны до зимы жизненно необходимо – ОП

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 18:04
АНДРЕЙ ЭРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для Украины жизненно необходимо завершить активную фазу войны до наступления зимы, поскольку существует риск ударов России по теплоэнергетической инфраструктуре.

Источник: Ермак в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Конечно, такие риски (атак по объектам теплоэнергетики – ред.) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Так что это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны к концу осени".

Детали: Он добавил, что это сложная и амбициозная задача, однако жизненно необходимая.

По словам главы ОП, Украина делает все возможное для достижения целей деоккупации и информирует об этом партнеров. Чем дольше военные РФ будут находиться на территории Украины и "окапываться", тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца этого года.
  • Советник главы ОП Михаил Подоляк прогнозирует, что война будет продолжаться, по меньшей мере, до зимы этого года.
  • Министр обороны заявил, что Россия по всем признакам готовится к длительной войне против Украины.

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Темы: Офис президентаАндрей Ермаквойна
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