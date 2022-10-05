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Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 18:05
Фото: Энергоатом

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Дословно: "Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".

Также Путин поручил своему правительству до 2028 года определить "особенности эксплуатации, выдачи лицензий и иных аспектов регулирования деятельности ЗАЭС".

Что предшествовало:

  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта, с тех пор оккупанты регулярно обстреливали объект, что грозит ядерной катастрофой. 
  • Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.
  • Россияне похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.
  • 5 октября президент ГП "НАЭК Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС

Темы: ЗАЭСвойнаУкраинаРосcия
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