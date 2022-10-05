Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС
Среда, 5 октября 2022, 18:05
Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.
Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"
Дословно: "Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".
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Также Путин поручил своему правительству до 2028 года определить "особенности эксплуатации, выдачи лицензий и иных аспектов регулирования деятельности ЗАЭС".
Что предшествовало:
- Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта, с тех пор оккупанты регулярно обстреливали объект, что грозит ядерной катастрофой.
- Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.
- Россияне похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова 1 октября. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.
- 5 октября президент ГП "НАЭК Энергоатом" Петр Котин взял на себя исполнение обязанностей генерального директора Запорожской АЭС
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