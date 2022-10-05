Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Дословно: "Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".

Также Путин поручил своему правительству до 2028 года определить "особенности эксплуатации, выдачи лицензий и иных аспектов регулирования деятельности ЗАЭС".

Что предшествовало: