В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение гражданских
Среда, 5 октября 2022, 20:14
В освобожденном от оккупантов городе Лиман на Донетчине нашли более 50 захоронений с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, некоторые таблички на могилах просто с номерами.
Источник: "Громадське"
Детали: Оккупанты вырывали траншеи и заставляли людей, которых они подозревали в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.
Не все похороненные люди идентифицированы - их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.
Кроме того, оккупанты не забирали тела своих военных при бегстве из Лимана.
Что предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
- 5 октября Зеленский показал, как выглядит Лиман после его освобождения от российских захватчиков.
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