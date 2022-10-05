Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение гражданских

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 20:14
Фото: Hromadske

В освобожденном от оккупантов городе Лиман на Донетчине нашли более 50 захоронений с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, некоторые таблички на могилах просто с номерами.

Источник: "Громадське"

Детали: Оккупанты вырывали траншеи и заставляли людей, которых они подозревали в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.

 

Не все похороненные люди идентифицированы - их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

 

Кроме того, оккупанты не забирали тела своих военных при бегстве из Лимана.

Что предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
  • 5 октября Зеленский показал, как выглядит Лиман после его освобождения от российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донбассдеоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ЕС окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России в ответ на аннексию

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко

Три четверти американцев – за дальнейшую поддержку Украины вопреки угрозам РФ

Нидерланды допускают запуск месторождения Гронинген, которое может заменить газ из РФ в Европе

фотоЗапорожье: РФ ударила ракетами по многоэтажкам, есть погибшая и пострадавшие

ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика

Все новости...
Донбасс
Россияне атаковали дронами Николаевщину, били из "Градов" и "Ураганов" по Донецкой области – ОВА
Зеленский показал, как выглядит освобожденный Лиман
Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг
Последние новости
12:50
На Киевщине обучают саперов – могут раздаваться взрывы
12:49
Более 400 км² Херсонщины освобождено в последнее время - Гуменюк
12:43
TotalEnergies будет продолжать поставки российского сжиженного газа, пока не введут санкции
12:41
В пыточной на Харьковщине нашли контейнер с зубными коронками – оккупанты могли его похитить
12:38
ЕС окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России в ответ на аннексию
12:27
Украина и Северная Македония расширили зону свободной торговли
12:15
На Николаевщине утром сбили 3 российских дрона
12:14
Более 1,6 миллиона украинцев депортированы в Россию – Зеленский
12:12
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе НБУ Шевченко
12:04
В Нацбанке не видят предпосылок для пересмотра учетной ставки
Все новости...