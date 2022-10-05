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В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение гражданских

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 20:14
В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение гражданских
Фото: Hromadske

В освобожденном от оккупантов городе Лиман на Донетчине нашли более 50 захоронений с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, некоторые таблички на могилах просто с номерами.

Источник: "Громадське"

Детали: Оккупанты вырывали траншеи и заставляли людей, которых они подозревали в сотрудничестве с украинскими военными, собирать тела погибших для перезахоронения.

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Не все похороненные люди идентифицированы - их тела могли долго лежать на улицах. Также погибших в результате обстрелов иногда хоронили их соседи.

 

Кроме того, оккупанты не забирали тела своих военных при бегстве из Лимана.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
  • 5 октября Зеленский показал, как выглядит Лиман после его освобождения от российских захватчиков.

Темы: Донбассдеоккупациявойна
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