Энергоатом отреагировал на присвоение Путиным ЗАЭС: ничтожное решение

Оператор атомных электростанцый НАЭК "Энергоатом" назвал ничтожным указ президента страны-агрессора Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в собственность России.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Дословно: "ГП "НАЭК "Энергоатом" считает ничтожными, абсурдными и неадекватными указ Путина и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС".

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Детали: В Энергоатоме подчеркнули, что Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме и Энергоатоме.

Что предшествовало:

5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

4 октября президент Владимир Зеленский признал ничтожными указы главы государства-агрессора Владимира Путина о признании "независимыми" Крыма, так называемых "ЛНР" и "ДНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.