Энергоатом отреагировал на присвоение Путиным ЗАЭС: ничтожное решение

Оператор атомных электростанцый НАЭК "Энергоатом" назвал ничтожным указ президента страны-агрессора Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в собственность России.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Дословно: "ГП "НАЭК "Энергоатом" считает ничтожными, абсурдными и неадекватными указ Путина и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС".

Детали: В Энергоатоме подчеркнули, что Запорожская АЭС будет продолжать работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме и Энергоатоме.

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