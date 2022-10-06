ВСУ "приземлили" девять российских "Шахедов"

Противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила девять иранских дронов-камикадзе "Шахед-136", которыми РФ атаковала Украину в ночь на 6 октября.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "Ночью, с 5 на 6 октября, российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства.

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Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны".

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Напомним: Ранее сообщалось о шести сбитых дронах-камикадзе на юге.