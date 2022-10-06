ВСУ за сутки уничтожили 15 беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб
Четверг, 6 октября 2022, 09:29
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 15 российских беспилотников, три РСЗО, 14 танков и около 330 оккупантов.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 06.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано;
- танков – 2 449 (+14) ед;
- боевых бронированных машин – 5 064 (+26) ед:
- артиллерийских систем – 1 424 (+10) ед;
- РСЗО – 344 (+3) ед;
- средства ПВО – 177 (+0) ед;
- самолетов – 266 (+0) ед;
- вертолетов – 232 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15);
- крылатые ракеты – 246 (+0);
- корабли / катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 854 (+13) ед;
- специальная техника – 134 (+2).
Данные уточняются.
Передыстория:
- Противовоздушная оборона на юге Украины уничтожила девять иранских дронов-камикадзе "Шахед-136", которыми РФ атаковала Украину в ночь на 6 октября.
- В ночь на 6 октября ПВО также сбила шесть дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области.