Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ за сутки уничтожили 15 беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 09:29
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 15 российских беспилотников, три РСЗО, 14 танков и около 330 оккупантов. 

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 06.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано;
  • танков – 2 449 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 064 (+26) ед:
  • артиллерийских систем – 1 424 (+10) ед;
  • РСЗО – 344 (+3) ед;
  • средства ПВО – 177 (+0) ед;
  • самолетов – 266 (+0) ед;
  • вертолетов – 232 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15);
  • крылатые ракеты – 246 (+0);
  • корабли / катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 854 (+13) ед;
  • специальная техника – 134 (+2).

Данные уточняются. 

 

Передыстория: 

Темы: Генштабвойнабеспилотники
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Комитет Рады поддержал кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на главу НБУ

Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика

Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге

Из российской части в Херсоне сбежала группа "крайне опасных" военных – СМИ

видеоУкраина отреагировала на предложенные РФ переговоры: Одна ложь

ЕС наложил санкции на членов оккупационной власти РФ, Дугина, Газманова и Чичерину

Все новости...
Генштаб
Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего
Россия погубила в войне 61 тысячу своих военных, лишилась еще 4 вертолетов – Генштаб
Потери России в войне: еще 370 солдат, 44 танка, 27 ББМ, самолет и ПВО
Последние новости
01:15
видеоВоздушные силы: ВСУ сбили два российских беспилотника
00:36
Сумщина: Россияне обстреляли из САУ жилой массив, без пострадавших
23:46
Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград
23:36
В США не подтверждают переговоры с Польшей о совместном использовании ядерного оружия
23:29
Удары по Запорожью: количество жертв возросло до 7, еще 5 пропали без вести
23:17
Европейское политическое сообщество будет встречаться 2 раза в год, следующий раз в Молдове
22:57
ВСУ с 1 октября освободили на Херсонщине более 500 квадратных километров – Зеленский
22:36
фотоУничтожали прицельно: история трех школ Чернигова, пострадавших от российских обстрелов
22:35
видеоОкружение ОП получает миллионы из бюджета за пиар власти на канале "Рада" – СМИ
22:34
США могут снова высвободить нефть из резервов из-за сокращения добычи ОПЕК+
Все новости...