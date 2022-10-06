ВСУ за сутки уничтожили 15 беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 15 российских беспилотников, три РСЗО, 14 танков и около 330 оккупантов.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 06.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано;

танков – 2 449 (+14) ед;

боевых бронированных машин – 5 064 (+26) ед:

артиллерийских систем – 1 424 (+10) ед;

РСЗО – 344 (+3) ед;

средства ПВО – 177 (+0) ед;

самолетов – 266 (+0) ед;

вертолетов – 232 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15);

крылатые ракеты – 246 (+0);

корабли / катера – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 854 (+13) ед;

специальная техника – 134 (+2).

Данные уточняются.

Передыстория: