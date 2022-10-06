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ВСУ за сутки уничтожили 15 беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 09:29
ВСУ за сутки уничтожили 15 беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 15 российских беспилотников, три РСЗО, 14 танков и около 330 оккупантов. 

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях. Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 06.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано;
  • танков – 2 449 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 064 (+26) ед:
  • артиллерийских систем – 1 424 (+10) ед;
  • РСЗО – 344 (+3) ед;
  • средства ПВО – 177 (+0) ед;
  • самолетов – 266 (+0) ед;
  • вертолетов – 232 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15);
  • крылатые ракеты – 246 (+0);
  • корабли / катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 854 (+13) ед;
  • специальная техника – 134 (+2).

Данные уточняются. 

 

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Темы: Генштабвойнабеспилотники
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