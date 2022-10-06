Приспешники оккупантов начали "эвакуацию" из Кременной и Сватово на Луганщине

Ставленники Кремля на оккупированной Луганщине сообщили, что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений из подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.

Источник: "Интерфакс", российское пропагандистское информагентство "ТАСС"

Детали: Так называемый "посол ЛНР" в России Родион Мирошник сообщил, что "в городе (Кременная - ред.) и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы".

По его словам, сейчас Кременную контролируют оккупанты, а в районе поселков Северск и Торское замечены подразделения ВСУ численностью до 10 тысяч человек.

Также "эвакуация" прошла в Сватово, "местные органы власти работают в урезанном виде".

Денис Пушилин, которого россияне назначили "временным исполняющим обязанности" главы оккупированной Донетчины, в свою очередь, сообщил, что их военные выстраивают линию обороны в районе города Кременная.

По его данным, украинские Вооруженные силы хотят перерезать дорогу Кременная - Сватово, но оккупанты пока сопротивляются.

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