Приспешники оккупантов начали "эвакуацию" из Кременной и Сватово на Луганщине
Ставленники Кремля на оккупированной Луганщине сообщили, что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений из подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.
Источник: "Интерфакс", российское пропагандистское информагентство "ТАСС"
Детали: Так называемый "посол ЛНР" в России Родион Мирошник сообщил, что "в городе (Кременная - ред.) и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы".
По его словам, сейчас Кременную контролируют оккупанты, а в районе поселков Северск и Торское замечены подразделения ВСУ численностью до 10 тысяч человек.
Также "эвакуация" прошла в Сватово, "местные органы власти работают в урезанном виде".
Денис Пушилин, которого россияне назначили "временным исполняющим обязанности" главы оккупированной Донетчины, в свою очередь, сообщил, что их военные выстраивают линию обороны в районе города Кременная.
По его данным, украинские Вооруженные силы хотят перерезать дорогу Кременная - Сватово, но оккупанты пока сопротивляются.
Что предшествовало:
- Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщал об освобождении на Луганщине 6 населенных пунктов.
- По данным Генштаба ВСУ, приспешники россиян сбегают по мере освобождения временно оккупированных территорий, в частности, из Сватово в Новопсков на Луганщине поехали три автобуса со сторонниками оккупантов.