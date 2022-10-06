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Украинские военные уже учатся управлять NASAMS и IRIS-T

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 октября 2022, 16:22
Украинские военные уже учатся управлять NASAMS и IRIS-T
коллаж УП

Украинские военные проходят подготовку по управлению зенитными ракетными комплексами NASAMS и IRIS-T.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 6 октября в Military Media Center

Детали: Игнат отметил, что Украина ждет системы, которые смогут дополнить уже существующую ПВО - NASAMS из США и немецкие IRIS-T.

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На вопрос, проходят ли уже переподготовку или обучение наши военнослужащие на этих системах, или, возможно, пока изучают визуально, спикер ВС ответил лаконично, но положительно.

"Проходят", - улыбаясь сказал Игнат.

Напомним: В середине сентября в Пентагоне сообщали, что первые две батареи комплексов Украина получит в течение следующих двух месяцев.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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